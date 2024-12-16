Вооруженные силы России уничтожили около 6,5 тысячи иностранных наемников в зоне проведения спецопреации. Об этом газете «Известия» рассказала исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

На Украину с начала спецоперации из 110 стран прибыли 15 тысяч наемников, среди которых больше всего поляков, граждан США и Грузии, рассказала Жданова.

По ее словам, этот поток «солдат удачи» начал заметно снижаться из-за больших потерь и сложности ведения боевых действий. Из всех наемников, прибывших на Украину, около 6,5 тысячи уже ликвидировали.

Ранее стало известно, что ВСУ стали перебрасывать на передовую в курском приграничье инструкторов из стран Запада.