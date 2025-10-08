Командир с позывным Аид: «Ахмат» потерял 1500 человек в боях под Курском

В ходе боев за освобождение территории Курской области от боевиков ВСУ спецназ «Ахмат» лишился 1500 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил один из командиров отряда с позывным Аид.

По его словам, в это число входят как ранения, так и безвозвратные потери.

«Вы обвиняете подразделение, которое потеряло за время курской битвы убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в цифру», — заявил Аид.

Командир добавил, что «Ахмат» не нес таких потерь ни на одном направлении. Он уточнил, что похожая ситуация была в Белгородской области, однако точных цифр не привел.

Украинские националисты вторглись в Курскую область в августе 2024 года, в апреле 2025-го президенту Владимиру Путину доложили об освобождении региона.

Ранее Аид признался, что операция в Курской области повлияла на него больше, чем все другие сражения, в которых он участвовал в своей жизни.