Командир Аид: «Мы противостоим не людям, это бешеные животные»
Командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид признается, что операция в Курской области повлияла на него больше, чем все другие сражения, в которых он когда-либо участвовал, потому что там, в приграничье, пришло полное понимание того, что противостояние идет не с людьми: люди так не поступают.
«Забитые телами колодцы, подвалы, расстрелянные машины с мирными, дети, женщины, старики», — вспоминает Аид.
Вспоминает и задается вопросом: «Как это? Что это? Даже наука не сможет объяснить».
Это короткий фрагмент большого интервью нашей ведущей Елены Кононовой с легендарным Аидом из спецназа «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта, Героя России Апти Алаудинова.
Полная версия будет доступна на всех площадках телеканала 360.ru 17 июня в 15:00.