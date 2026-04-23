Стали известны последствия атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области

Удары украинских боевиков по энергетической системе Запорожской области причинили ей существенный ущерб. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, экстренные службы прилагают все необходимые усилия, чтобы как можно скорее возобновить подачу электричества.

«Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания. Последствия удара существенные. Прошу жителей, чьи населенные пункты отключения затронули, набраться терпения. Специалисты продолжают работать до стабилизации подачи электричества», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что на некоторых объектах начать работы пока невозможно из-за угрозы детонации. Он призвал жителей проверять данные и пользоваться только проверенными источниками.

Ранее в четверг мощный ветер оставил без электричества порядка 600 домов в Псковской области.