Ураганный ветер обесточил часть Псковской области

В Псковской области у 8 тысяч жителей из-за ветра пропало электричество

Массовое отключение электричества произошло в четверг в Псковской области из-за шквалистого ветра. Об этом в MAX сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, неполадки с электроснабжением затронули 600 населенных пунктов, где живут свыше восьми тысяч человек.

«Основные отключения — в Великих Луках, Невельском, Куньинском и Великолукском районах. Филиал „Россети Северо-Запад“ перевели на особый режим работы. Провели заседание штаба по восстановлению электроснабжения», — написал глава региона.

Ведерников уточнил, что мощный ветер сохранится в течение суток. По его словам, все службы в регионе работают в режиме повышенной готовности.

Ранее обстрел со стороны украинских военных оставил без света значительную часть Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо отмечал, что энергетикам поставили задачу как можно быстрее восстановить подачу электричества.

