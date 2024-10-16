Стали известны подробности убийства ветерана СВО в Солнечногорске

Злоумышленник, совершивший убийство ветерана СВО в Солнечногорском городском округе, стрелял из пистолета по движущемуся автомобилю. Всего преступник выпустил восемь девятимиллиметровых пуль, сообщил Telegram-канал Mash.
Убийца ждал российского офицера в машине на въезде в деревню Меленки. По данным Mash, он открыл огонь, когда увидел автомобиль, отверстия от пуль остались на стекле водительской двери.
Находящийся за рулем участник СВО скончался на месте, а машина продолжила движение и уперлась в забор. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным ведомства, преступник стрелял в жертву как минимум три раза.
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