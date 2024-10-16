Неизвестный расстрелял участника СВО в Солнечногорске
СК: в Солнечногорске неизвестный расстрелял бойца СВО, мужчина погиб
На дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа неизвестный расстрелял участника специальной операции. Мужчина погиб, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, нападение произошло 16 октября около 09:00. Злоумышленник минимум три раза выстрелил в боковое окно водительской двери автомобиля, за рулем которого находился местный житель.
«В результате мужчина скончался на месте, при этом автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома», — сообщили в СК.
На место происшествия прибыла группа опытных следователей и криминалистов. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Похожая история произошла в Волоколамске. Там местный житель едва не убил участника СВО ножом и битой. Мужчина остался жив, его госпитализировали.