Неизвестный расстрелял участника СВО в Солнечногорске

На дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа неизвестный расстрелял участника специальной операции. Мужчина погиб, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, нападение произошло 16 октября около 09:00. Злоумышленник минимум три раза выстрелил в боковое окно водительской двери автомобиля, за рулем которого находился местный житель.

«В результате мужчина скончался на месте, при этом автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома», — сообщили в СК.

На место происшествия прибыла группа опытных следователей и криминалистов. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Похожая история произошла в Волоколамске. Там местный житель едва не убил участника СВО ножом и битой. Мужчина остался жив, его госпитализировали.