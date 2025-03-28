Стали известны обстоятельства гибели Героя России Тибилова
Майор Тибилов погиб при ударе ВСУ по Черкасскому Поречному в Курской области
Командир огневой группы спецназа Росгвардии Герой России майор Марат Тибилов с позывным Талиб погиб в результате прямого удара со стороны ВСУ по Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Это произошло в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобожденной территории Черкасского Поречного», — написал он.
Хинштейн добавил, что сейчас тело Тибилова доставляют в Курск, он поставил задачу уладить все формальные процедуры уже сегодня.
Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова доставят в родной город — Владикавказ. Там его торжественно похоронят с воинскими почестями по православному обычаю.
Хинштейн отметил, что именно отряд Тибилова уничтожил первый украинский танк во время попытки прорыва ВСУ в регион 5 января. Это сказалось на разгроме противника и дальнейшем исходе событий.
«Мы обязательно увековечим память этого отважного замечательного человека на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь. Быть воином — жить вечно», — заключил он.