Герой России майор Тибилов погиб во время боя в Курской области

Герой России Марат Тибилов погиб на боевом задании в Курской области

Погиб находившийся на выполнении служебно-боевой задачи в Курской области Герой России майор Марат Тибилов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии, где служил офицер спецназа.

Обстоятельства гибели Тибилова в ведомстве не раскрыли.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера», — указали в пресс-службе.

В минувший четверг, 27 марта, российские военные нанесли ракетный удар по скоплению боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ около хутора Олешня в Суджанском районе Курской области в ходе зачистки приграничных территорий российского региона.

До этого командование украинских сил перебросило на этот участок дополнительные силы из других подразделений. Основные бои развернулись около села Гоголевка и пограничного перехода «Суджа».