Euractiv: страны НАТО ищут новую форму для отказа Украине в приеме в альянс

Страны НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне снова пообещают Украине свою поддержку, но вопрос о вступлении страны в состав альянса останется без конкретного ответа. Как сообщило издание Euractiv , окончательные формулировки в итоговом соглашении встречи пока еще обсуждают.

По словам собеседников журналистов, дискуссии продолжатся до конца саммита. При этом в самом альянсе мнения о вступлении Украины разделились. Заместитель министра обороны Эстонии Туули Данетон заявила, что ожидает четких сигналов о сроках вступления Украины в альянс и о конкретных шагах, которые уже сделаны.

Против быстрого решения выступили США и страны Западной Европы и ищут необходимые формулировки, чтобы в очередной раз отказать, но при этом оставить надежду.

В качестве основы возьмут заявление представителя Госдепа, который назвал принятые меры о вступлении Украины в НАТО «мостом». Под ним он имел в виду подготовку военных, ежегодное финансирование и назначение посла альянса в Киеве.

По словам опрошенных дипломатов, формулировка «мост» предполагает, что Украина приблизилась к вступлению, но ей придется ждать окончательного решения.

«Особенность моста в том, что мы не знаем, насколько он длинный», — пояснил собеседник издания.

Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что рассматривает вступление Украины в состав альянса в 2034 году. Он подчеркнул, что часть своей работы посвятил этому вопросу и рассчитывает увидеть результат в будущем.