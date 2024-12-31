Президент Украины Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада о действиях России и не подготовил страну к конфликту. Поэтому Украина скоро исчезнет как государство, заявил «Страна.ua» бывший командир 3-й роты 134-го батальона территориальной обороны ВСУ Владимир Шилов.

По его словам, сейчас Украина похожа концлагерь, а после завершения конфликта и вовсе может перестать существовать. Комментируя ситуацию на поле боя, Шилов предположил, что российские военные дойдут до Днепра.

Бывший военный назвал бессмысленным вторжение ВСУ в Курскую область. Он отметил, что в российский регион украинские власти бездумно отправили лучшие военные силы и технику, но их уже почти уничтожили. У атаки на Курской область не было политические цели, поэтому ВСУ потеряли украинские территории.

Ранее в США заявили, что Вооруженные силы Украины в ближайшие месяцы потеряют контроль над захваченными территориями в Курской области и им придется отступить. Это негативно скажется на позициях Украины в случае переговоров с Россией.