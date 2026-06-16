ТАСС: после мятежа под Черниговом мобилизованных отправили в подразделения ВСУ

Мобилизованных украинцев после устроенного мятежа на полигонах центра «Десна» в Черниговской области отправили в ряды ВСУ до завершения боевой подготовки. Об этом сообщил источник ТАСС .

Мобилизованные отправились в 127-ю тяжелую механизированную бригаду и 57-ю мотопехотную бригаду. Оба подразделения действуют на Волчанском направлении.

СМИ сообщали, что новобранцы ВСУ устроили массовый мятеж, в результате которого погибли несколько инструкторов боевиков.

С февраля 2022 года на Украине объявили всеобщую мобилизацию, ее неоднократно продлевали. В Сети завирусилось множество роликов, на которых сотрудники военкоматов хватают на улице мужчин и заталкивают их в автомобили, после чего насильно доставляют в учебные центры.

Ранее в Одесской области женщина и двое мужчин ворвались с оружием в больницу и отбили призывника у сотрудников ТЦК.