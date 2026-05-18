Под Одессой трое с оружием отбили мобилизованного у сотрудников ТЦК в больнице

В Одесской области двое мужчин и женщина ворвались в больницу с оружием и отбили мужчину у сотрудников ТЦК. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Вооруженная троица отбила мужчину у сотрудников ТЦК в Белгороде-Днестровском. Они ворвались в городскую больницу и заставили военкомов отдать им 27-летнего парня, который проходил проверку на пригодность к службе в ВСУ.

Мужчины и женщина были вооружены охотничьим ружьем и травматическим пистолетом. Когда они забрали мужчину, то скрылись на машине. В городе ввели план «Перехват», в результате которого задержали одного из нападавших на сотрудников ТЦК.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужчину на глазах у жены и ребенка. Супруге похищенного прыснули прямо в лицо из газового баллончика.