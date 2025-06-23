Украинские боевики могут покупать право на бессрочный отпуск за 10 тысяч долларов. Об этом заявил источник ТАСС в российских силовых структурах.

Речь идет о военнослужащих под командованием комбата Виталия Загороднюка.

«Переброшенными резервами 158-й омбр командует комбат Загороднюк Виталий Анатольевич с позывным Туман. <…> Он известен тем, что за 10 тысяч долларов отпускает военнослужащего в бессрочный отпуск», — сообщил осведомленный собеседник агентства.

До этого Загороднюк командовал разведротой. Получая от военнослужащих его подразделений деньги, он дает им право свободного перемещения по городам Украины. Численный состав штурмовых групп в его бригаде никогда не соответствует реальным данным.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции погиб 32-летний актер Юрий Фелипенко, воевавший в составе ВСУ. До начала боевых действий он снимался в российских сериалах, в числе которых «Отдел 44», «Личное дело», «Возвращение Мухтара-9» и другие.