«Стал легендой». Российский боец 17 часов в одиночку сдерживал 12 боевиков ВСУ

Калининградский боец с позывным Рай в одиночку провел 17-тичасовой бой против 12 украинских разведчиков в зоне специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

По словам собеседников агентства, стрелок Балтийского мотострелкового батальона обнаружил группу противника в лесополосе и принял решение прикрывать отход своих товарищей. Он сознательно остался один против превосходящих сил врага.

«Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход», — рассказали в «Народном фронте».

Боец успешно провел все 17 часов непрерывного боя.

За это время солдат ликвидировал двух противников и завладел их оружием. Измотанный, но живой, он позже смог присоединиться к своей группе.

«Этот подвиг стал легендой среди бойцов Балтийского батальона», — добавили в организации.

Ранее российский военнослужащий спас себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную ступню после подрыва на мине во время боевых действий. Именно это решение спасло жизнь бойцу.