Политолог Маркелов: у ВСУ нет стабильности в Курской области

Владимир Зеленский может использовать ситуацию в Курской области ради уступок по Донбассу. Однакоу ВСУ нет никакой стабильности, рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко политолог Сергей Маркелов.

После президентских выборов в США политическая энергетика резко пойдет в сторону статуса мирных переговоров по конфликту России и Украины. Последняя понимает, что из противостояния нужно выйти с максимальными ресурсами и резервами, то есть с «силой позиции».

«Будем говорить честно. Еще это все временное, все еще бегают от одного дерева к другому, никто не стабилизировался, никто не поставил постоянные места проживания, постоянную дислокацию Вооруженных сил. Все мобильно, все двигается, сегодня здесь, через три часа под следующим курским кустом. Это очень важный момент, стабильности в ситуации нет от слова совсем», — подчеркнул Маркелов.

Он подтвердил, что торговля по размену территориями будет спекулироваться.

«К этим переговорам все готовятся. Поэтому [ВСУ] пытаются накопить территориальный баланс по кустику», — отметил эксперт.

Жителей Украины пугает неясность целей войск в Курской области. Население также волнуют последствия атаки на российскую территорию.