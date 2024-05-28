США выступили против ударов ВСУ американским оружием по России

США не изменили позицию о запрете на использование ВСУ американских вооружений для ударов по российской территории. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, его слова передало РИА «Новости» .

«Что касается нашей политики <…>, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары [американским оружием] за пределами украинских границ», — сказал он.

Так Миллер прокомментировал призыв Североатлантического альянса «разрешить» Украине подобные удары.

Политик отметил — несмотря на сохранение своей позиции, ВСУ никто не поможет так эффективно, как американская сторона.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями пытается приблизить альянс к войне с Россией. Так сенатор отреагировал на скандальное высказывание политика о возможности снять с Украины запрет на применение западного оружия для ударов по РФ.