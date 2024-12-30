США потратили на военную помощь Украине 66 млрд долларов

Объем военной помощи Украине от США с начала правления администрации Джо Байдена превысил 66 миллиардов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

За время правления действующего президента Соединенных Штатов на Украину поставили больше 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов к ним, больше 200 155-миллиметровых гаубиц и более 3 000 000 артиллерийских снарядов такого же калибра.

Также западные партнеры отправили для нужд ВСУ 31 танк Abrams, 20 вертолетов Mi-17 и много другой техники.

«США выделили Украине более 66 миллиарда долларов на оказание помощи в области безопасности с начала правления администрации Байдена, в том числе около 65,4 миллиарда с начала специальной операции России 24 февраля 2022 года», — подсчитали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят киевскому режиму еще 15 миллиардов долларов за счет замороженных активов России. Деньги поступят в виде кредита от Всемирного банка.