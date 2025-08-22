США призвали Европу взять на себя ведущую роль в гарантиях безопасности Украине

Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на названного дипломата.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уведомил об этом европейских советников по безопасности во время переговоров 21 августа.

«Рубио заявил в четверг своим европейским коллегам о том, что США будут участвовать в [обеспечении] гарантий Украине, но администрация Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль», — сказал европейский дипломат телеканалу.

По его данным, Рубио не уточнил детали по возможным гарантиям.

Накануне СМИ сообщили, что на встрече с европейскими советниками госсекретарь США попытается убедить их в том, что Дональд Трамп будет придерживаться обязательства помогать им поддерживать Украину.