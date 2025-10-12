США стали помогать Украине наносить удары вглубь России

Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь российских территорий по энергообъектам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Украина выбирала цели для дальних ударов, а после Вашингтон предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов, в том числе нефтеперерабатывающих предприятий», — указали в публикации.

Предоставляемая США информация помогала Киеву выбирать маршрут, высоту и время для атаки.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп пообещал усилить давление на Россию ради сделки по Украине. На этот шаг пойдет и НАТО.