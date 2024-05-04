США стали обсуждать с G7 идею о выделении Украине 50 миллиардов долларов | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 01:44 США стали обсуждать с G7 идею о выделении Украине 50 миллиардов долларов Bloomberg: США обсудили с G7 идею предоставить Украине 50 миллиардов долларов РИА «Новости»

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США обсудили со странами «Большой семерки» идею возглавить группу, которая отправит Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов, в большей степени за счет прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«США ведут переговоры с близкими партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которые предоставили бы Украине помощь в размере до 50 миллиардов долларов», — заявили в публикации с отметкой, что огромные расходы компенсируют за счет прибыли от ранее замороженных суверенных российских активов.

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Журналисты выяснили, что американская сторона хочет добиться подписания соглашения об этом на саммите G7 в июне. При этом переговоры на эту тему проходят тяжело, заключение договора может продлиться несколько месяцев.

Ранее стало известно, что несколько представителей стран «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов. G7 стала рассматривать альтернативные варианты, несмотря на то, что украинская сторона настаивает именно на конфискации активов РФ.