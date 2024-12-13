Объем новой американской военной помощи Украине оценили в 1,5 млрд долларов

Украина может получить от США большие объемы нового оружия, в том числе ракеты ATACMS и танки. Об этом Lenta.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Белый дом направит ВСУ 155-миллиметровые снаряды, ракеты ПВО к системам Patriot, беспилотники, бронетехнику и танки Bradley.

«Ничего необычного Украина не получит», — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что в этот раз США не станут снабжать украинскую армию танками Abrams, так как те плохо себя показали в боях. Дандыкин с иронией отметил, что ВС России нанесли большой имиджевый крон этим боевым машинам.

Объем новой помощи от США может достигнуть порядка 1,5 миллиарда долларов и повлияет на интенсивность боевых действий, объяснил эксперт.

Ранее телеканал CNN сообщил о готовности команды президента США Джо Байдена устроить историческую переброску оружия Украине до инаугурации республиканца Дональда Трампа. Пентагон направит ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни единиц бронетехники и другие типы вооружений.