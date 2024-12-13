США решили организовать историческую переброску оружия на Украину

Администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена пытается устроить историческую переброску оружия Украине до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN .

Американские власти решили передать ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни единиц бронетехники и другие типы вооружений.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Боеприпасы планируется поставить на Украину до середины января. Это противоречит позиции Трампа, который высказался против поставки вооружений ВСУ.

Накануне республиканец раскритиковал идею украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по российской территории дальнобойными ракетами. Это приводит лишь к эскалации конфликта, заявил Трамп.