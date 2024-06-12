США запретят китайским фирмам отправлять чипы в Россию

Bloomberg: США введут санкции против компаний, отправляющих чипы в Россию

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Белый дом запретит компаниям поставлять в Россию полупроводниковые чипы, производящиеся за пределами Соединенных Штатов и для изготовления которых используются американские технологии или оборудование. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников издания, о новых ограничениях американское руководство объявит 12 июня. В санкционный список внесут восемь фирм, которые базируются в Гонконге. Ограничения также затронут компании, поставляющие России связанные с авиационным сектором товары.

В агентстве добавили, что США собираются ввести санкции в отношении фирм, направляющих российской стороне «корпоративное программное обеспечение».

Ранее Евросоюз призвал включить в список ограничений российскую судоходную компанию «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Продажа энергоресурса позволяет России развивать энергетический сектор, указали европейские представители. Санкции затронут 13 кораблей, перевозящих нефть.

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