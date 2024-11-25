США прямо напали на Россию. На Западе раскритиковали украинские удары ракетами ATACMS
Advance: удары ракетами ATACMS — прямое нападение США на Россию
Разрешение ВСУ бить по российским территориям ракетами ATACMS, по сути, стало прямым нападением США на Россию, сообщило издание Advance. Журналисты напомнили, что самостоятельно украинцы не способны управлять такими «сложными военными технологиями».
«Удары <…> ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые начались на этой неделе, на самом деле представляют собой прямые удары Америки и ее европейских союзников по Российской Федерации», — подчеркнули журналисты.
Они напомнили, что эти ракеты не работают по принципу «выстрели и запусти». Это сложные технические устройства, и управлять ими могут только высококвалифицированные военные, у ВСУ таких специалистов нет. Максимум, что Украина дает в этой ситуации — территория, с которой проводят запуски ракет, но по факту это «американские, французские и британские удары по России».
Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц заявил, что ракеты ATACMS хотят направить якобы на военные объекты. Он добавил, что по Москве и Петербургу удары наносить «не будут».