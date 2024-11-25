Разрешение ВСУ бить по российским территориям ракетами ATACMS, по сути, стало прямым нападением США на Россию, сообщило издание Advance . Журналисты напомнили, что самостоятельно украинцы не способны управлять такими «сложными военными технологиями».

«Удары <…> ракетами ATACMS и Storm Shadow, которые начались на этой неделе, на самом деле представляют собой прямые удары Америки и ее европейских союзников по Российской Федерации», — подчеркнули журналисты.

Они напомнили, что эти ракеты не работают по принципу «выстрели и запусти». Это сложные технические устройства, и управлять ими могут только высококвалифицированные военные, у ВСУ таких специалистов нет. Максимум, что Украина дает в этой ситуации — территория, с которой проводят запуски ракет, но по факту это «американские, французские и британские удары по России».

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц заявил, что ракеты ATACMS хотят направить якобы на военные объекты. Он добавил, что по Москве и Петербургу удары наносить «не будут».