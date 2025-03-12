США призвали Россию рассмотреть приостановку боевых действий на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров в Джидде призвал Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Единственный путь урегулирования на Украине — это переговоры», — заявил он.

Госсекретарь отметил, что пока США не рассматривали вопрос снятия санкций с России, но угрожать ей новыми до того, как она откажется, будет неконструктивно. Также он пообещал, что США сделают все возможное, чтобы урегулирование конфликта продвинулось.

На встрече, состоявшейся накануне, США добились согласия Украины на 30-дневное перемирие, взамен возобновив поставки оружия и обмен разведданными. Также президент Дональд Трамп заявил, что вскоре вновь поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле не исключили, что такой разговор состоится.