Зампред Совбеза Медведев предрек России победу в ближайшее время

Россия в ближайшее время добьется победы в конфликте с Украиной, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео опубликовали на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Политик выступил на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области.

«Уверен, что, благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что результаты понятны бойцам: России нужна только победа, и страна ее получит.

Ранее Медведев прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что США пригрозили России ударом по ее целям на Украине обычным вооружением. Это произойдет при условии, что ВС РФ применят ядерное оружие. Американская атака приведет к мировой войне, отметил зампред Совбеза.