Блинкен пригрозил КНДР жестким ответом за якобы участие в боях с ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что северокорейские военные якобы находятся в зоне спецоперации. Он пригрозил КНДР жестким ответом, сообщил телеканал N-TV .

«Северокорейские военные сейчас буквально участвуют в боях», — сказал Блинкен.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Государственного департамента Ведант Патель сообщил, что северокорейские военные якобы уже сражаются против ВСУ в Курской области. По его словам, российские эксперты научили солдат из КНДР артиллерийскому делу и управлению дронами.

В конце октября Блинкен, также не подкрепляя свои слова доказательствами, сказал, что в США считают, будто Россия привлечет к участию в боевых действиях против Украины военнослужащих из КНДР.

Ранее иностранные СМИ сообщали, будто солдаты из Северной Кореи, которые якобы принимают участие в СВО на стороне России, получили неограниченный доступ к интернету. Они используют его для просмотра порно.