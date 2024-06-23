Журналист Боуз: США стоит примерить ситуацию с ударом по Севастополю на себя

США стоило бы подумать, как ситуация с ударом по Севастополю ракетами ATACMS смотрелась бы наоборот. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он предложил американцам ответить, чтобы они сделали, если бы начиненная кассетными боеприпасами российская ракета ударила по полному людей пляжу Флориды.

«Что бы сделали США?» — поинтересовался Боуз.

Журналист подчеркнул, что такой ракетой мог бы управлять разведывательный дрон ВС России при использовании спутников и логистической поддержки специалистов. В итоге снаряд, допустил он ситуацию, разнес бы побережье, «покалечив или убив невиновных женщин и детей».

В Минобороны подчеркивали, что за атакой по Севастополю, при которой погибли четыре человека и более 140 пострадали, стоят США: именно американцы поставили ВСУ ATACMS.

В СК после ударов по городу возбудили уголовное дело о теракте. Крым и Севастополь объявили 24 июня Днем траура.