США посодействовали тому, чтобы Украину допустили на Совбез ООН

Украину допустили на Совбез ООН по просьбе Соединенных Штатов Америки. При этом украинская сторона запросила у России участие в экстренном заседании без соблюдения протокольных процедур, рассказала политкоординатор России в СБ ООН Надежда Соколова в своем Telegram-канале.

По ее словам, вызывает возмущение, что Украина прислала письмо с запросом на участие, состоящее из одной строчки, чтобы не обращаться к России как к председателю Совета Безопасности.

Соколова отметила, что сгладить провокационное поведение Украины попытались американцы. Примечательно, что ни одна европейская делегация не вступилась за украинцев.

«В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена Совета Безопасности. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», — написала она.

Ранее Россия раскритиковала попытки Украины надавить на Совет Безопасности ООН. Постоянный представитель России Василий Небензя также отметил, что заявка Киева на участие была составлена с грубыми нарушениями.