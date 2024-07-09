Пытаются диктовать правила игры. Россия раскритиковала попытки Украины надавить на СБ ООН

Попытка украинской делегации принять участие в заседании Совета Безопасности ООН на тему попадания ракеты в детскую больницу в Киеве стала демонстрацией того, что Украина считает себя в праве нарушать регламент организации. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

По словам российского дипломата, заявка украинской стороны составлена с грубым нарушением сложившейся практики.

«Им (Украине — ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совете Безопасности, и <…> имеют право диктовать свои правила игры. Это мы <…> допустить не можем», — добавил постпред.

При этом Небензя отметил, что Россия на правах председателя в Совбезе ООН все же допустила участие Украины в заседании.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты намеренно умалчивают об истинной причине разрушения больницы в Киеве, и что поразивший ее боезаряд оказался украинской ракетой ПВО.