США пообещали экипировать и обучить 18-летних мобилизованных украинцев

США дали понять Украине, что экипируют пополнение ВСУ, если возраст мобилизации снизится до 18 лет. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Его процитировало РИА «Новости» .

Отвечая на вопрос о призывах США к расширению украинской мобилизации, Миллер отметил, что решение о составе своих вооруженных сил должна принимать сама Украина, но США помогут обеспечить экипировкой новых украинских военных.

«Мы ясно дали им понять: если они изыщут дополнительные силы для боевых действий, мы и наши союзники готовы экипировать и обучить эти силы», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения, что США подталкивают Украину к снижению минимального возраста мобилизации с 25 лет сразу до 18. Подтверждения появились этому со стороны украинских властей.