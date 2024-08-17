США побоялись скандала и перестали делиться разведданными с Украиной

WSJ: после атаки на Курскую область США перестали делиться разведданными с ВСУ

Опасаясь обвинений в причастности к нападению Украины на Россию, Пентагон перестал делиться разведданными с украинской армией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Белый дом хотел бы избежать обвинений в пособничестве украинским военным при вторжении в Курскую область. По его словам, ради этого США прекратили передавать Украине разведданные об объектах на территории России.

Издание выяснило, что ВСУ готовились к атаке с начала лета. В ней участвовали до тысячи военнослужащих, которые использовали в том числе американскую технику — бронемашины Bradley и Stryker.

Агентство Reuters выяснило, что Белый дом запретил Украине использовать американское оружие в боях на территории Курской области. По информации журналистов, руководство США не знает о цели операции ВСУ.