Bloomberg: Зеленский послал сигнал, что готов не возвращать территории

Владимир Зеленский дал «сильный сигнал» о том, что конфликт может быть завершен без возвращения территорий. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Украинская сторона якобы готова к прекращению огня, если гарантии НАТО распространятся на области, контролируемые Киевом.

«Почти трехлетний [конфликт] приближается к переломному моменту в следующем году, поскольку российские войска уверенно продвигаются с востока, а избранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям», — написали журналисты.

Они напомнили, что в последние недели своего правления президент Джо Байден значительно увеличил поддержку Украины, включая разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России.

Ранее Украине предрекли катастрофу в случае потери одного города. Как сообщило издание New Voice, речь идет о Красноармейске, рядом с котором находится важная шахта.