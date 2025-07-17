США отказались поставлять Украине ракеты Tomahawk
Меркурис: украинцы отчаянно просили ракеты Tomahawk, но пока получили отказ
Украина постоянно пытается добыть продвинутое вооружение из США, но им пока его не дают. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Украинцы постоянно пытаются взять самое продвинутое вооружение в американских арсеналах. Не сомневаюсь, что при запросах Украина консультируется с покровителями в Вашингтоне. Нет сомнений, украинцы сами просили ракеты Tomahawk у Трампа», — заявил он.
Меркурис добавил, что «Германия хотела приобрести для ВСУ ракетные комплексы Typhoon, которые можно использовать в качестве пусковой установки крылатых ракет Tomahawk.
«Украинцы отчаянно просили ракеты, получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — заключил аналитик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «действовать» после передачи ВСУ дальнобойных ракет.