«Могут только обещать». США не решатся передать Украине ЗРК Patriot | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 15:38 «Могут только обещать». США не решатся передать Украине ЗРК Patriot Политолог Михайлов: США не поставят Украине необходимое число ЗРК Patriot Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

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Белый дом не станет рисковать и не будет отправлять на Украину дорогостоящие ЗРК Patriot, хотя и пообещал поставить ВСУ вооружение. Об этом 360.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

«На самом деле поставки Patriot под Харьков являются лишь обсуждением, не более того. Американцы могут только обещать», — подчеркнул он.

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Эксперт предположил, что президент США Джо Байден в случае переизбрания будет пытаться выставить себя миротворцем. Ради этого образа глава государства может поставить Украине какое-то вооружение, чтобы она смогла «сохранить себя» до американских выборов, подчеркнул Михайлов.

«Для того, чтобы Украина хоть как-то сражалась и сохранила себя для нового президента Америки, который, в принципе, попробует быть неким голубем мира. То есть [попытается повлиять на] окончание боевых действий между Россией и Украиной», — отметил он.

Политолог выразил сомнения в том, что Байден сможет реализовать свой план по поддержке Украины и окончанию конфликта.

«Если уже говорить о Patriot, то их там нужны десятки для того, чтобы сдержать российское наступление. Это очень дорогое оборудование, и вряд ли американцы будут рисковать им», — указал Михайлов.

Аналитик также прокомментировал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и высмеял его заявления.

«Поделился кусочком пиццы, пообещал поддержку и поехал дальше. Я думаю, что все это бесперспективно», — заключил он.

Ранее Блинкен сообщил, что США могут передать украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot. Их планируют разместить в Харьковской области.