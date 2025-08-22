США оставили альянс «Пять глаз» без массива разведданных об Украине

CBS: США закрыли союзникам доступ к разведданным о переговорах России и Украины

Партнеры США по альянсу «Пять глаз» перестали получать разведданные, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Об этом сообщили источники телеканала CBS .

Директор национальной разведки Тулси Габбард еще несколько недель назад выпустила директиву о запрете делиться информацией, связанной с переговорами между Россией и Украиной, с разведывательными органами членов альянса, а именно Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Вся аналитическая информация такого рода получила пометку NOFORN как неподлежащая распространению за рубежом.

Ограничение не распространилось на военную оперативную информацию, не связанную с дипломатическим процессом. Кроме того, чиновники могут делиться тем, что уже опубликовано.

«В целом ценность разведывательного партнерства „Пять глаз“ заключается в том, что когда мы принимаем политические решения, а они — нет, мы можем дополнять разведданные друг друга и, следовательно, больше знать о планах, намерениях и возможностях наших противников», — заявил бывший сотрудник ЦРУ Стивен Кэш.

США и Великобритания создали разведывательный альянс после Второй мировой войны для противодействия СССР. Позднее к ним присоединились еще три страны.

Другим решением Габбард, вызвавшим резонанс, стало закрытие центра по противодействию иностранному влиянию. Его специалисты исследовали якобы ведущиеся Россией и Китаем информационные кампании против США.