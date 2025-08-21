В США закроют Центр по борьбе с влиянием России и других стран

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард планирует масштабное сокращение штата своего аппарата и ликвидацию одного из ключевых подразделений. Об этом сообщили в заявлении ведомства .

Согласно документу, численность сотрудников аппарата уменьшат более чем на 40% к концу 2025 финансового года, который завершается 30 сентября 2025 года. По расчетам, это позволит сэкономить свыше 700 миллионов долларов в год.

В рамках реорганизации прекратит работу центр по противодействию иностранному влиянию, созданный в 2022 году. Его функции передадут другим подразделениям разведывательного сообщества. В заявлении отмечается, что необходимость в существовании отдельного центра отпала.

Ранее сотрудники этого подразделения утверждали, что ряд государств, включая Россию и Китай, ведут информационные кампании, направленные на влияние на политику США.

Габбард заявила, что за два десятилетия структура аппарата директора Нацразведки стала «раздутой и неэффективной». Она также указала на проблемы в разведывательном сообществе, включая злоупотребления полномочиями, утечки информации и использование разведданных в политических целях.

Ранее разведка США заявила о подделке доказательств вмешательства России в выборы 2016 года.