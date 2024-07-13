США окончательно потеряют лицо из-за попыток Байдена оскорбить Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз попытался прилюдно оскорбить Владимира Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такие выходки недостойны главы государства, передал Telegram-канал российского дипломатического ведомства.

«Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — отреагировал дипломат на выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, в котором он сделал выпад в адрес Путина.

Антонов отметил, что руководитель страны, претендующей на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали», не имеет права так себя вести.

Посол подчеркнул, что никому нельзя оскорблять российского лидера, а в его лице и весь российский народ. Он назвал абсурдными обвинения в адрес Путина, объяснив, что именно США «загружают планету военными конфликтами», в которых погибают миллионы людей.

Накануне американский лидер Джо Байден попытался оскорбить президента РФ Владимира Путина. Он позволил хлесткое высказывание во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.