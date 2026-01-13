США обвинили Россию в эскалации из-за удара «Орешником»

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» против Украины создает опасную эскалацию конфликта. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила заместитель представителя США в организации Тэмми Брюс.

«Россия предприняла новые атаки на Украину, в том числе пуск способной нести ядерное оружие баллистической ракеты „Орешник“ на район Украины недалеко от границы с Польшей. Это представляет собой еще одну необъяснимую и опасную эскалацию», — сказала она.

В ночь на 9 января российские военные нанесли удар «Орешником» по объекту во Львовской области Украины.

Ранее Министерство обороны России уточнило, что целью «Орешника» стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где собирали ударные беспилотники и обслуживали западные военные самолеты. В результате прилета предприятие вышло из строя.