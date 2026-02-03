США объявят войну России? Какой мирный план согласовали Украина и Запад

План урегулирования, согласованный Украиной и Западом, гласит, что если Россия нарушит перемирие, то через 72 часа ее атакуют американские военные. Об этом сообщила газета Financial Times .

Согласно этому плану, в первые 24 часа Россию предупреждают по дипломатическим каналам, украинская армия действует самостоятельно. Во вторые сутки в бой вступает «коалиция желающих», а еще через 24 часа ответ должны скоординировать Евросоюз и США.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне сообщил, что стороны достигли значительного прогресса в вопросе урегулирования. По его словам, уже скоро могут прийти хорошие новости. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что дальнейшие финансовые расходы по Украине должны нести европейские союзники.