США неожиданно влили сотни миллионов долларов в боевую авиацию Украины

США согласовали контракт на 310 миллионов для обслуживания украинских F-16

Госдепартамент США утвердил сделку с Украиной на сумму 310,5 миллионов долларов, предусматривающую обучение, техническую поддержку и обслуживание истребителей F-16. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона (DSCA) на официальном сайте в уведомлении Конгрессу.

Соглашение охватывает весь комплекс мероприятий, необходимых для эксплуатации и долговременного содержания парка истребителей F-16, переданных Украине европейскими партнерами. Поставка этих самолетов осуществляется в рамках международной коалиции, в которую входят Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Контракт включает в себя обучение украинских пилотов и технических специалистов, поставку запчастей и инструмента, обеспечение наземного обслуживания F-16, сопровождение боевых систем связи и радиоэлектроники, логистику, инженерную поддержку и подготовку инфраструктуры.

В реализации контракта будут участвовать ведущие американские оборонные компании — Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems, Top Aces Corporation и несколько других.

Контракт реализуется в рамках программы межправительственных военных продаж. Хотя одобрение Госдепа формально открывает возможность сделки, ее реализация зависит от дальнейших согласований с Конгрессом и логистической готовности сторон.

Кроме того, в рамках поддержки Украины, США начали поставки списанных истребителей F-16, предназначенных для использования в качестве источников запчастей. Эти самолеты сняты с вооружения и не пригодны к полетам.