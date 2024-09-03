США не смогут отсидеться за океаном в случае глобального конфликта — Антонов

Посол Антонов: США не смогут столкнуть Европу с РФ за счет кризиса на Украине

Фото: Pixabay

США не смогут отсидеться за океаном в случае перерастания российско-украинского конфликта в глобальный. Идея столкнуть Россию и Европу с помощью украинского кризиса не пройдет, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привели в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт», — заявил Антонов.

Российский дипломат отметил, что ситуацию на поле боя для ВСУ не изменят ни поставки современного оборудования, ни истребители, ни иностранные наемники.

Западные союзники бросили ВСУ, им стало все сложнее выполнять данные Украине обещания. Бедственное положение украинских военных усугубляют темпы производства вооружений в России, сообщило агентство Bloomberg.

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