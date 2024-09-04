Маск объяснил отказ включить Starlink у Крыма для атак ВСУ

Маск не стал включать Starlink над Крымом для ВСУ из-за американских санкций

Спутниковую связь Starlink не стали включать над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли Военно-морского флота России, потому что такой шаг стал бы нарушением антироссийских санкций США. На это указал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X .

«Starlink получил запрет на включение спутников [над Крымом] в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!» — указал основатель SpaceX.

Маск обратил внимание, что выполнение требований Украины по работе спутниковой связи в районе Крыма стало бы нарушением американского законодательства. Он также допустил использование Starlink военными как системы связи, однако в случае ее применения для явных военных действий система перестанет быть коммерческой. И тогда, подчеркнул предприниматель, у других стран будет полное право уничтожать спутники.

SpaceX, отмечал ранее Маск, не гарантировала покрытия над крымской территории. Сам бизнесмен говорил, что хочет «помогать людям, а не убивать их». Он также выступал против использования путников Starlink для эскалации конфликта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отмечал, что разработки основателя SpaceX очень помогают российским бойцам в зоне проведения спецоперации. Он также указывал, что интернет Starlink в зоне СВО работает прекрасно.