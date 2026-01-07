Соединенные Штаты отказались подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих». Об этом сообщила газета Politico .

Авторы материала заявили, что оптимистичные заявления на заседании не развенчали сомнений в приверженности США поддержке Европы и Украины.

«Ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, однако окончательная декларация в итоге была подписана лишь „коалицией желающих“», — добавили журналисты.

Подробности участия США в многонациональных силах по Украине удалили из раннего проекта. В прежней версии указывалось, что американская сторона обязуется поддержать силы в случае нападения и оказать помощь в сборе разведданных.

Встреча «коалиции желающих» в Париже подтвердила милитаристские амбиции западных оппонентов, заявил ранее военный корреспондент Евгений Поддубный.