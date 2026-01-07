Встреча так называемой «коалиции желающих» в Париже подтвердила прежние милитаристские амбиции западных оппонентов. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале .

«Заявлений в Париже прозвучало сегодня много, но суть их одна — милитаристских амбиций у наших оппонентов за глаза. „Коалиция желающих“ договорилась продолжать критически важную военную поддержку Украины», — отметил он.

Поддубный также прокомментировал заявление зятя американского лидера Джареда Кушнера о решенных вопросах по гарантиям безопасности для Киева. Он подчеркнул, что мир не будет достигнут без учета интересов России.

«Если не учитывать интересы России и не ликвидировать первопричины конфликта, то мир конечно достигнут не будет», — резюмировал военный корреспондент.