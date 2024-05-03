США назвали сроки поставки систем ПВО Patriot на Украину | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 19:04 США назвали сроки поставки систем ПВО Patriot на Украину NYT: системы ПВО Patriot поставят на Украину ориентировочно в конце июня РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны американского производства Patriot поставят Вооруженным силам Украины не раньше конца июня текущего года. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Поставка [систем ПВО Patriot] может совпасть с поставкой <…> истребителей F-16», — сообщило издание.

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Авторы статьи отметили, что украинские военные, возможно, пройдут полуторамесячный курс обучения работе с зенитно-ракетным комплексом в Германии.

Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке — для защиты войск США. Поэтому свободных установок для Украины у американской армии пока нет. Об этом 26 апреля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил западным партнерам, что стране нужно еще больше ЗРК Patriot.