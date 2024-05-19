19 мая 2024, 19:05
США наплевали на будущее Украины
Сенатор Вэнс: США безразлична судьба Украины
Соединенным Штатам безразлично, что произойдет с Украиной. Иначе они не стали бы отговаривать Украину от заключения мирного соглашения с Россией, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу Triggered.
«Похоже, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила», — заявил Вэнс.
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Его также возмутило, что деньги, собранные с американских налогоплательщиков, отправляют на Украину. Но средства попадают в карманы коррупционеров.
Ранее президент Владимир Зеленский признался, что украинцы уже устали от конфликта. Он понадеялся, что благодаря спонсированию США у республики появился «шанс на победу».
Появилась информация, что страны Запада намерены надавить на Зеленского, чтобы убедить его начать переговоры с Россией и принять условия.
США
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Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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