США и Украина создали собственный аналог «Герани»

Компания Auterion совместно с украинским партнером создала дрон-камикадзе Artemis ALM-20 с дальностью полета до 1600 километров и боевой частью до 40 килограммов. Об этом сообщили украинские СМИ.

По техническим характеристикам он сравним с «Геранью», активно используемой в зоне СВО российскими военными. Создатели утверждают, что беспилотник способен ориентироваться на местности и поражать цели даже при сбоях GPS.

Ранее в небе над Черным морем заметили американский разведывательный самолет Artemis II. По данным сервиса Flightradar, он вылетел с аэродрома в Румынии и летал над морем, иногда приближаясь к берегам Турции.