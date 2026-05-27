США и Украина совместно создают биологическое оружие, рассказали в СК

Биологическое оружие разрабатывается при участии Министерства здравоохранения Украины за счет финансирования США, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Об этом сообщил ТАСС .

«В ходе расследования уголовного дела с 2022 года, возбужденного по ст. 355 УК РФ (это разработка, производство, накопление оружия массового поражения) нами получены данные о финансировании Министерством обороны США, с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», — отметила Петренко.

По ее словам, есть информация о возбудителях чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии.

Ранее в документах американского посольства на Украине обнаружили информацию о финансировании как минимум 13 биолабораторий на территории республики.